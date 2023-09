Un 21enne è stato sorpreso a spacciare alla fermata del bus ed è stato arrestato. E’ accaduto martedì quando gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un servizio specifico contro lo spaccio di droga in piazza Giordano Bruno, luogo molto frequentato da minorenni che qui prendono gli autobus per recarsi e per tornare da scuola oppure si incontrano nel tempo libero con altri coetanei.

Dopo un lungo appostamento, i poliziotti hanno notato un 21enne italiano mentre nascondeva un involucro di cellophane tra le siepi che costeggiano il parcheggio dei pullman, per poi fermarsi in attesa poco distante. Successivamente si è avvicinato un giovane extracomunitario che lo ha salutato, a quel punto, il 21enne è andato a prelevare una di sostanza di colore marrone per poi cederla all’acquirente in cambio di denaro.

I due ragazzi sono stati fermati dagli agenti. Le analisi sulla sostanza hanno appurato che si trattava di hashish. Oltre 10 grammi sono stati ritrovati tra la siepe usata dal 21enne come nascondiglio. Qui c’erano anche un bilancino di precisione e alcune banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto per il ragazzo l’obbligo di firma.