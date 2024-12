Sostituisce l’amico all’esame per la patente ma viene scoperto e denunciato. E’ accaduto lunedì mattina quando, a squadra volante è intervenuta presso la Motorizzazione civile e trasporti in concessione di Viterbo. Gli agenti hanno sorpreso un 25enne originario del Mali intento a sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida (categoria B) in sostituzione di un cittadino di nazionalità ivoriana.

I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di accertare che il giovane straniero si era reso già responsabile in passato di analoghe condotte delittuose, per le quali era stato denunciato dalla polizia stradale di Viterbo. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato materiale utile al proseguo delle indagini per accertare l’eventuale utilizzo dello stesso modus operandi per il rilascio di altre patenti.

L’uomo è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona.