Due giovani sopresi in via del Pavone con armi e droga, vengono denunciati.

E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 14 ottobre scorso, quando gli uomini delle volanti, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, hanno intercettato due cittadini stranieri, un nigeriano 31enne e un marocchino 26enne, con fare sospetto in via del Pavone. I due sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e di un coltello.

Una volta sorpresi, hanno tentato di nascondere l’arma conficcandola in una fessura del muro. A conclusione dei primi accertamenti, i due stranieri sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la loro posizione sul territorio nazionale ed è stata avviata un’istruttoria per emettere nei loro confronti la misura di prevenzione dell’ordine di allontanamento dal comune di Viterbo.