È scomparso all’età di 90 anni Mario Matteucci, storico proprietario del frantoio del Paradosso. Figura molto conosciuta, amata e stimata a Viterbo, Matteucci era un punto di riferimento soprattutto nel quartiere di Pianoscarano, dove viveva e lavorava nel frantoio che portava il suo nome. Con lui se ne va un pezzo importante della storia viterbese.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio Andrea sui social.

Tante le attestazioni di cordoglio a cominciare da quelle della sindaca Frontini. «Ci sono persone - dice - che da sempre rappresentano un luogo, un pezzo di storia, un’identità. E Mario Matteucci ha sempre rappresentato tutto questo. Da sempre. Come se ci fosse sempre stato. Come se fosse sempre stato lì, in quel frantoio. Dove ha sempre accolto tutti. Dove ha trasmesso un’arte, dove ha tramandato valori e tradizioni, dove ha sempre regalato un sorriso. Tante le generazioni che si porteranno nel cuore un suo ricordo. Molti bambini di un tempo, e anche di oggi, ricorderanno un anziano signore innamorato del suo lavoro, della sua passione, dei suoi arnesi, del profumo di buono che si respirava dentro il suo frantoio, ricorderanno la sua fierezza nel mostrare il suo saper fare, gli attrezzi del mestiere, il suo mondo, la sua vita. Ciao Mario - conclude la sindaca - te ne sei andato, ma la tua Viterbo non si dimenticherà di te. Continueremo a pensare che tu sia sempre lì, in quel frantoio, al Paradosso. Dove sei sempre stato. E dove il tuo ricordo vivrà per sempre».

Questa mattina nella cattedrale di San Lorenzo si sono svolti i funerali.