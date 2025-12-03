Le festività natalizie delle frazioni di Viterbo saranno direttamente organizzate dalle Proloco locali con i 70 mila euro di fondi assegnati dal Comune.

Viene confermata questa scelta anche per gli eventi del 2025/2026. A darne notizia l’assessora al decentramento e alla cura degli ex comuni Katia Scardozzi che, ieri mattina, ha presentato il programma d’iniziative insieme alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini e ai referenti delle Proloco di San Martino al Cimino, con la presidente Elisa Turchetti; di Bagnaia con il vicepresidente Armando Miralli e di Grotte Santo Stefano con il vicepresidente Daniele Magrini. Gli altri referenti sono la presidente della Proloco di Viterbo Irene Temperini per gli eventi a La Quercia; Nazzareno Vecchioni, membro del comitato festeggiamenti di Sant'Isidoro, per Fastello e il presidente della Proloco Lando Marini per Roccalvecce.

«Vogliamo fare sentire la presenza del Comune nelle frazioni – ha detto la sindaca Chiara Frontini in conferenza stampa – rispettando le singole identità dei territori. Con il Natale rappresentiamo l’emblema di questo approccio che parte dall’autonomia delle Proloco di organizzare gli eventi e curare gli addobbi per il periodo natalizio con i fondi comunali. Solo con la condivisione i risultati arrivano davvero».

L’assessora Scardozzi, poi, ha confermato l’impostazione data dalla sindaca Frontini nel rendere autonome le frazioni nelle spese per gli eventi natalizi. «Il contributo dato dal Comune di Viterbo è stato ampliato – ha detto l’assessore Scardozzi – e, con un lavoro approfondito con le frazioni, abbiamo trovato la giusta modalità di collaborazione. Saremo presenti in ogni frazione e sono contenta di questo risultato».

Le Proloco, quindi, rappresentano ormai sia la parte organizzatrice che di scelta per le spese su eventi ed allestimenti natalizi nelle storiche e fiere frazioni viterbesi. «Bene il lavoro che è stato svolto fino a ora con l’assessora Scardozzi – ha detto Irene Temperini, presidente della Proloco di Viterbo e organizzatrice degli eventi di La Quercia – che ha rilanciato il confronto con le Proloco delle frazioni dopo i problemi sorti con l’assessorato alla cultura. Il 7 dicembre si accenderà l’albero a La Quercia e, l’anno prossimo, puntiamo ad accendere le luci per tutta la strada da Viterbo a Bagnaia».

«Valorizzeremo la storia dell’abbazia cistercense – ha replicato Elisa Turchetti – di San Martino al Cimino per gli 800 anni dalla sua creazione e la illumineremo fino alla fine del 2025».

Per Bagnaia Armando Miralli ha reso noto che «il giorno dell’Immacolata accenderemo l’albero di Natale e ci saranno i pastori che prepareranno la ricotta in piazza nella più tipiche delle nostre tradizioni», mentre Nazzareno Vecchioni ha detto che «anche a Fastello tanti gli eventi tra cui la corale di Santa Margherita, l’albero, la cucina e l’arrivo della Befana». Daniele Magrini, per Grotte Santo Stefano, ha detto che «partiremo l’8 dicembre con l’accensione dell’albero le majorettes, il 13 porteremo il mercatino natalizio e ci saranno anche la mostra dei presepi con le degustazioni di prodotti tipici in piazza». Roccalvecce e Tobia non saranno da meno: «Avremo le luminarie, buffet, concerti e la tombolata», ha riferito Lando Marini per Roccalvecce, mentre a Tobia «si parte con l’accensione dell’albero l’9 dicembre e luci in tutto il quartiere a cura del comitato di San Martino», ha confermato il referente della Proloco Francesco Pompei.