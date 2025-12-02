Colpo di scena in casa Tolfa: Michele Micheli ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra, lasciando l’incarico subito dopo l’ultima gara di campionato. Una scelta inaspettata, che apre un periodo di incertezza proprio nel cuore della stagione.

Dopo un confronto con la società, Micheli ha deciso di fare un passo indietro, comunicando la sua decisione con trasparenza e mantenendo il clima di reciproco rispetto che lo ha sempre legato al club.

La dirigenza ha preso atto dell’addio, ringraziando il tecnico per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata dentro e fuori dal campo. Ora però si apre ufficialmente il capitolo del dopo-Micheli: il Tolfa dovrà individuare in tempi brevi il nuovo allenatore chiamato a guidare la squadra già nelle prossime giornate.

Per il momento la squadra è stata affidata provvisoriamente allo staff tecnico composto dai mister Bentivoglio e Gentili, che condurranno gli allenamenti in attesa del successore. Saranno giorni particolari, segnati dall’uscita di scena di Micheli e dalla curiosità di conoscere il nuovo tecnico. I giocatori sono chiamati a dimostrare compattezza e concentrazione, elementi fondamentali in una fase così delicata.

In ambiente biancorosso l’attenzione resta alta: i tifosi seguono con interesse gli sviluppi e attendono il nome del nuovo allenatore, consapevoli che la scelta potrebbe influire significativamente sulle ambizioni stagionali. La società, dal canto suo, assicura che valuterà con cura tutte le opzioni, con l’obiettivo di ripartire presto e con rinnovato entusiasmo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA