Traffico in tilt questa mattina per un incidente sul raccordino. Poco dopo le 9 due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso d’accertamento, all’altezza dello svincolo per viale Baracca in direzione Tuscania. Una donna è rimasta ferita ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118.

L’incidente ha avuto un impatto pesante sul traffico: per consentire l’intervento dei soccorsi, la viabilità è stata fatta defluire allo svincolo per l’Ellera che è rimasto chiuso in entrata fino alle 10,45. Chiuso in entrata pure lo svincolo Teverina\Santa Barbara, con il traffico il tilt anche sulla Teverina.

