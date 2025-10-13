Un ragazzo è rimasto ferito in uno scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in piazzale Porsenna, nel quartiere Santa Barbara. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella alle due ruote che, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con un’auto. Il ragazzo è finito a terra dopo essere stato sbalzato dalla moto. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Illeso l’automobilista.

Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia locale.