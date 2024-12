Si svolgeranno domani pomeriggio alle 16,30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo i funerali di Gennaro Capaccioli, imprenditore viterbese che si è spento mercoledì all’età di 89 anni. E’ stato il primo ad aprire un grande magazzino a Civitavecchia dall’iconico nome: “la Stalla”. Famosi i suoi divani venduti in tutto il mondo.

Lascia la moglie Rossana e i figli Cinzia e Marco. Sono proprio i figli a ricordarlo così: “Oggi piangiamo la perdita di un gigante, un imprenditore straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama commerciale di Viterbo. Oltre alla sua brillante carriera, vogliamo ricordare l’uomo dietro al titolo. Un padre amorevole che ha investito tempo ed energia nella crescita e nella felicità della sua famiglia. Insieme alla moglie Rossana, suo sostegno più saldo e confidente più fidata. Ogni successo professionale era illuminato dalla luce della sua devozione verso coloro che amava. Come nonno, ha tramandato saggezza e affetto, costruendo legami che rimarranno per sempre. La sua gentilezza e il suo coraggio continueranno a vivere attraverso le vite che ha toccato. Che possa riposare in pace, sapendo che il suo legato di amore e successo vivrà per sempre nei cuori di coloro che ha lasciato indietro”.

