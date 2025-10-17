Gli rubano l’auto, insegue i ladri e avverte i carabinieri che li intercettano e li arrestano mentre lui filma tutto.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno fermato tre persone colte in flagrante subito dopo essersi impossessate di un’automobile in centro città.

L’episodio è avvenuto nella notte di sabato 4 ottobre, quando il proprietario di un’autovettura rubata poco prima in via Cavour ha contattato la centrale operativa dell’Arma, che ha prontamente inviato nella zona le pattuglie della sezione Radiomobile.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato l’auto in fuga vicino a Piazza Martiri d'Ungheria, riuscendo, dopo un breve inseguimento, a fermare il veicolo in via Faul con a bordo tre persone, due uomini, uno tunisino e un italiano, e una donna romena. L’autovettura, ultimati gli adempimenti di rito, è stata così restituita, in brevissimo tempo, al legittimo proprietario.

L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di dimora per i due cittadini stranieri e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’italiano.