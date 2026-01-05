PHOTO
Rinviate per maltempo la Calza della Befana più lunga del mondo e la Befana 115. La pioggia battente di queste ore ha costretto a un cambio di programma. A renderlo noto il Comune di Viterbo in una nota che informa anche sulle nuove date. In particolare la Calza della Befana più lunga del mondo prevista per questo pomeriggio sfilerà sabato 10 gennaio, mentre la discesa della Befana 115 su piazza della Rocca avverrà domenica 11 gennaio. Entrambe le iniziative si svolgeranno con lo stesso programma, orari e modalità. Per le nuove date restano confermati sostanzialmente anche gli stessi provvedimenti previsti per il traffico.