Rapina un anziano mentre questo sta caricando la spesa nel bagagliaio dell’auto, ma viene arrestato dalla squadra volante. E’ accaduto martedì mattina in via Diaz. A finire nei guai un 42enne viterbese arrestato per rapina impropria e lesioni aggravate.

L’anziano, vistosi derubato, ha rincorso il malfattore che, al fine di guadagnarsi la fuga, l’ha spintonato facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni giudicate poi guaribili con quaranta giorni di prognosi.

L’aggressore è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della questura su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo di ieri, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A carico dell’uomo il questore di Viterbo ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale.