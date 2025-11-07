Una giovane donna è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi in via San Paolo, all’altezza dello svincolo per entrare nel parcheggio a ridosso della rotonda di Valle Faul.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Secondo cause che sono ancora in corso d’accertamento, la ragazza, 23 anni, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto condotta da un’anziana.

Secondo quanto si è appreso nell’impatto la ragazza ha riportato la frattura di una gamba mentre la conducente della vettura è rimasta sotto shock. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso supportati dai colleghi della polizia di Stato e della municipale che hanno gestito il traffico. La viabilità, infatti, vista anche l’ora di punta, ha subito forti rallentamenti.