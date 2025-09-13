Paura venerdì sera nella campagne di San Martino al Cimino dove sono avvenuti una serie di furti in poche ore. Secondo quanto ricostruito sarebbero almeno quattro le abitazioni svaligiate durante l’assenza dei proprietari. I ladri avrebbero fatto man bassa di oro, gioielli e denaro per un valore complessivo ancora da quantificare.

I soliti ignoti avrebbero tentato di entrare anche in un bed & breakfast della zona ma sono stati messi in fuga dagli ospiti che, notata la loro presenza, hanno cominciato a urlare.

Le vittime dei furti hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine che hanno effettuato i sopralluoghi e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per provare a risalire ai ladri. Intanto i residenti hanno intensificato i contatti tramite gruppi whatsapp, scambiandosi informazioni e segnalazioni su auto sospette.