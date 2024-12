Tragedia questa mattina a Belcolle dove una donna è precipitata dal nono piano. Secondo quanto si è potuto apprendere la donna, Nicoletta Elvezia, viterbese 40enne, era da ieri al pronto soccorso. Questa mattina intorno alle 7 il volo nel vuoto giù dalla struttura sanitaria. Nonostante l’intervento del 118, accorso sul posto, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e della polizia scientifica. Questi ultimi hanno eseguito i rilievi del caso. La polizia indaga per ricostruire la dinamica del fatto e le cause della tragedia. Tutte le ipotesi sono aperte compresa quella di un gesto volontario.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità. Nicoletta Elvezia abitava nel quartiere Carmine ed era molto conosciuta e stimata.