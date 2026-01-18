«Siamo felici di aver riportato questa manifestazione in centro, a piazza del Comune, e di collaborare con la Diocesi per questo evento». Così la sindaca Chiara Frontini è intervenuta questa mattina alla tradizionale benedizione degli animali che quest'anno è tornata in piazza del Plebiscito.

In tanti hanno risposto all'invito portando in piazza i propri animali: tanti i cani, ma anche qualche coniglio e animale da cortile.

L'iniziativa è stata anticipata dalla parata dei cavalli che, partita dal parcheggio di largo San Paolo, ha raggiunto piazza del Plebiscito.

Nel corso del suo intervento, il consigliere delegato al benessere animale, Francesco Buzzi, ha sottolineato che «da quando ci siamo noi, c'è una notevole riduzione dei cani nei canili . Lavorare su questo aspetto per noi è fondamentale perché il 25% delle famiglie italiane ha un animale domestico. È fondamentale la costante collaborazione con le associazioni animaliste del territorio».