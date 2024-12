Ha perseguitato la donna che lo ha rifiutato e minacciato di morte il suo compagno. La polizia ha arrestato uno stalker di 50 anni. Sabato scorso la donna, residente nel capoluogo, si presenta in questura denunciando di essere da tempo vittima di atti persecutori da parte di un uomo conosciuto precedentemente. Questo nel corso del tempo, l’avrebbe tempestata di messaggi cercando di convincerla a instaurare una relazione sentimentale. Vedendosi rifiutato ha iniziato a seguire la donna che, nel frattempo, ha anche intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo. Lo stalker, venuto a conoscenza della nuova situazione, ha minacciato di morte il nuovo compagno della donna tramite social network.

Per proteggere le due vittime, gli agenti della squadra mobile hanno predisposto un servizio di osservazione per prevenire l’eventuale offesa che l'aggressore aveva preannunciato. Dopo alcune ore, gli operatori hanno notato la presenza del 50enne nelle vicinanze delle due vittime. L’uomo, un italiano, è stato fermato e arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese con applicazione del braccialetto elettronico.