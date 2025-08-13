Vanno ad arrestarlo e lui si scaglia contro di loro e finisce in carcere.

E’ accaduto martedì quando gli agenti di polizia si sono recati a Viterbo presso l’abitazione di un cittadino italiano, ristretto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna convivente, sul quale gravava anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

All’atto dell’esecuzione del provvedimento l’uomo ha tentato la fuga, colpendo i poliziotti della squadra mobile della questura con calci, sputi e altri colpi violenti, provocando ad uno di loro lesioni poi giudicate guaribili con una prognosi di venti giorni. Il malvivente è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al termine degli atti di rito è stato associato presso la locale casa circondariale “Nicandro Izzo”.