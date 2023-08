In vista dei due concerti che si terranno a Valle Faul il 2 (con gli Zero Assoluto) e 3 settembre in occasione di Santa Rosa, il parcheggio sarà off limit. A Palazzo dei Priori è stata firmata l'ordinanza con la quale dispone che dalle ore 8 del 28 agosto 2023 alle ore 20 e comunque fino a cessata necessità del giorno 6 settembre, verrà istituito nell'intera area di parcheggio ubicata a Valle Faul il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi utilizzati per il montaggio/smontaggio delle strutture utilizzate per gli eventi. Dalle 12 alle ore 24, e comunque fino a cessata necessità del 2 settembre 2023 e comunque fino a cessata necessità, verrà istituito il divieto di circolazione nelle seguenti vie: via S. Clemente, via Faul, via El Alamein, via San Giovanni Decollato (tratto che da Porta Faul conduce a via Ser Monaldo in direzione Piazza della Trinità) e Largo Cavalieri Costantiniani. I flussi veicolari in ingresso da Porta Faul, verranno deviati in direzione via S. Antonio. Dalle 18 del 3 settembre alle 6 fino a cessata necessità del giorno 4 settembre, verrà istituito il divieto di circolazione di nuovo in via S. Clemente, via Faul, via El Alamein, via San Giovanni Decollato e largo Cavalieri Costantiniani. I flussi veicolari in ingresso da Porta Faul verranno deviati in direzione Via S. Antonio. Il giorno della Fiera, il 4 settembre, dalle 12 alle ore 18, sarà istituito il divieto di circolazione. verranno deviati in direzione via S. Antonio. Dalle 18 del 3 settembre alle 6 fino a cessata necessità del giorno 4 settembre, verrà istituito il divieto di circolazione di nuovo in via S. Clemente, via Faul, via El Alamein, via San Giovanni Decollato e largo Cavalieri Costantiniani. I flussi veicolari in ingresso da Porta Faul verranno deviati in direzione Via S. Antonio. Il giorno della Fiera, il 4 settembre, dalle 12 alle ore 18, sarà istituito il divieto di circolazione. verranno deviati in direzione via S. Antonio. Dalle 18 del 3 settembre alle 6 fino a cessata necessità del giorno 4 settembre, verrà istituito il divieto di circolazione di nuovo in via S. Clemente, via Faul, via El Alamein, via San Giovanni Decollato e largo Cavalieri Costantiniani. I flussi veicolari in ingresso da Porta Faul verranno deviati in direzione Via S. Antonio. Il giorno della Fiera, il 4 settembre, dalle 12 alle ore 18, sarà istituito il divieto di circolazione.