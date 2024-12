Nuovo atto vandalico a San Faustino dove nella notte tra martedì e mercoledì un uomo ha lanciato un sasso contro la vetrina del ristorante “Nonna Pappa” in via Cairoli, nel quartiere di San Faustino, danneggiando la porta d’ingresso del locale.

L’autore del gesto, sorpreso e redarguito da un residente della zona sceso in strada per capire che cosa fosse accaduto, avrebbe lanciato lo stesso sampietrino contro di lui. Il sasso, per fortuna, non ha raggiunto l’uomo ma è andato a colpire la porta a vetri dell’Hotel Tuscia.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri ma il vandalo è riuscito a fuggire. I militari hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto. Utili a tal proposito potrebbero essere le telecamere presenti nella zona.

Da quanto si è potuto apprendere si tratterebbe di un gesto fine a se stesso.