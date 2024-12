Minaccia e aggredisce i buttafuori di una discoteca e poi posta il video su TikTok. Per il giovane, un 25enne viterbese, il questore di Viterbo, Fausto Vinci ha adottato la misura di prevenzione del daspo Willy.

I fatti risalgono alla nottata dello scorso 21 ottobre e sono avvenuti presso la discoteca “Nova Club” di Viterbo.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era presentato all’ingresso nel tentativo di entrare.

Al rifiuto di accesso dell’addetto alla sicurezza, il 25enne si era allontanato per poi ritornare dopo un’ora in compagnia di altre persone.

All’esterno della discoteca gli operatori della vigilanza avevano negato nuovamente l’ingresso all’uomo, considerato il suo persistente stato di alterazione e l’orario prossimo alla chiusura.

Il ragazzo, allora, aveva cominciato a inveire e a minacciare tutti riprendendo la scena con il proprio telefono cellulare per poi postare il video sulla piattaforma social TikTok. Il tutto mentre uno degli amici colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza, prima di fuggire frettolosamente.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della squadra volante.

Il daspo Willy è stato emesso a seguito di una scrupolosa istruttoria curata dalla divisione polizia anticrimine della questura di Viterbo, diretta da Amelia Priaro.

Per evitare il ripetersi in futuro di analoghi episodi compromettenti per l’ordine e la sicurezza pubblica il provvedimento ha interdetto al giovane per un anno e 6 mesi l’accesso e lo stazionamento ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento ubicati della città nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 06.