Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Viterbo hanno dato esecuzione a 59 perquisizioni personali e in abitazione, emesse dalla procura della Repubblica del capoluogo. Le perquisizioni sono eseguite a Viterbo, in alcune località del territorio provinciale, una a carico di un soggetto dimorante a Civitavecchia e una a un soggetto detenuto presso carcere di Velletri.

I provvedimenti sono stati emessi a conclusione dell’indagine denominata “Athena 2023”, condotta dalla sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Viterbo, volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti e avviata nel 2022 con il supporto tecnico delle articolazioni della Direzione centrale servizi antidroga di Roma.

L’attività d’indagine nata per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse aree della Tuscia, ha consentito di perseguire alcuni episodi di minacce, estorsioni, evasioni dagli arresti domiciliari, violazioni di domicilio, violazioni dei sigilli ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, a vario titolo commessi tra il 2022 e il 2024.

L’operazione ha consentito l’individuazione di importanti canali di approvvigionamento degli stupefacenti - soprattutto cocaina - dalla Lombardia e dall’Emilia - Romagna destinati alla rivendita locale.

Sono stati impegnati militari di tutti i reparti del comando provinciale, coadiuvati da unità cinofile del nucleo carabinieri Roma-S. Maria di Galeria con il supporto aereo del raggruppamento aeromobili Cc di Pratica di Mare per un totale di circa 120 unità di cui 2 ufficiali, 41 marescialli e 71 B.a.c. oltre alle unità cinofile ed il personale di volo. Sono stati impiegati 63 mezzi, un veicolo del Nucleo carabinieri cinofili di Roma e un aeromobile.

Grazie all’attività sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente 7 soggetti mentre sono stati deferiti altri due soggetti, uno dei quali recluso presso il carcere di Velletri e che è stato trovato in possesso di un telefono cellulare. Altre 5 persone sono invece state segnalate alla locale prefettura in qualità di assuntori poiché trovati in possesso di modiche quantità di droga. Nel complesso, è stata sequestrata sostanza stupefacente per 500 grammi di droga di diverse tipologie e varie sostanze da taglio.