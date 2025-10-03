Si svolgeranno domani mattina alle 11, nella chiesa di Santa Barbara, i funerali di Alessandra Petronio, la 36enne morta all’ospedale Santa Rosa dopo essere arrivata al pronto soccorso con un’emorragia di natura ginecologica. La donna era arrivata alle 5 di sabato mattina ed è deceduta domenica intorno alle 12. Per chiarire le cause del decesso, eventuali fattori alternativi che potrebbero aver concorso e un’eventuale condotta colposa di medici e sanitari, il pm Flavio Serracchiani, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, ha disposto l’autopsia.

L’esame è stato eseguito questa mattina presso il cimitero di San Lazzaro dal medico legale e da un ginecologo, nominati dalla procura.

Presenti anche i consulenti della famiglia che è assistita dall’avvocatessa Ombretta Celeste. I risultati si conosceranno solo tra sessanta giorni.

Alessandra Petronio era stata accompagnata al pronto soccorso dal compagno che è rimasto per tutto il tempo in ospedale in attesa di avere notizie. Né lui né la famiglia avrebbero mai immaginato che ci sarebbe stato questo epilogo così repentino e tragico. Sta di fatto che nel corso delle ore le sue condizioni sono precipitate: la donna ha perso conoscenza, è stata intubata e trasferita nel reparto di rianimazione dove i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita.

La 36enne lascia un bambino piccolo. La sua famiglia , titolare di un’attività di bar e gelateria, è molto conosciuta e stimata a Viterbo e in provincia.