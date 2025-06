Due persone vengono alle mani e una resta ferita. È avvenuto oggi pomeriggio in via Cairoli quando due uomini, tra i 20 e i 30 anni, che si trovavano in gruppo, hanno iniziato a litigare. Il fatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via della Morretta e via Lucchi, davanti a un barbiere.

Per cause che sono ancora in corso d’acertamento i due hanno iniziato a litigare ma gli animi si sono accesi a tal punto da venire alle mani.

I residenti e i passanti, allarmati dalle urla che sentivano, hanno chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto, hanno riportato la calma e hanno identificato i due uomini. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118. Pare che uno dei due contendenti sia rimasto ferito in maniera non grave . Sarebbe stato medicato sul posto prima di essere trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.