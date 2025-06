Tragedia ieri pomeriggio in viale Trieste dove un 15enne ha perso la vita.

Il giovane era in sella a una moto che è finita contro un albero e per lui non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, Leonardo Cristiani, stata tornando a casa e procedeva verso Vitorchiano, quando per cause che sono ancora in corso d’accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo della moto che ha terminato la sua corsa contro uno degli alberi che costeggia il viale.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo.

Sul luogo anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, per consentire tutte le operazioni del caso. La notizia della morte del giovane ha lasciato molti sotto shock. Il 15enne frequentava il liceo Ruffini e viene ricordato come un bravo ragazzo. Figlio di due agenti di polizia, amava la musica e lo sport. E’ descritto come un giovane con la testa sulle spalle. Purtroppo il destino non è stato tenero con lui. Ieri ha perso la vita in sella alla sua moto 50 lasciando nello sconforto e nel dolore le comunità di Viterbo e Vitorchiano