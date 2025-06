«La legge non ammette ignoranza». Lo dice la sindaca Chiara Frontini che oggi è intervenuta al Sacrario insieme alla polizia locale per verificare il rispetto dell’ordinanza antibivacco. Ordinanza che è entrata in vigore la scorsa settimana e vieta sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o a uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini esterni di edifici pubblici e privati, scolastici e universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli arredi urbani.

Lunedì c’erano già stati dei controlli della polizia locale. Oggi vigili urbani sono tornati “accompagnati” dalla sindaca.

La prima cittadina si è avvicinata ad alcune persone sedute. Nel video postato sui suoi canali social, si sente che dice «Sono Chiara Frontini e sono la sindaca. Quindi siccome l’ho firmata io (l’ordinanza) ti posso garantire che è così. È in vigore da sabato, la legge non ammette ignoranza, quindi mo’ te lo sto dicendo… Però è in vigore da subito. Quindi ti dovresti alzare e dovresti far sparire quella birra». Poi a commento del video scrive: “le ordinanze vanno rispettate. Ho assunto l’impegno che quanto decidiamo non rimanga poi solo sulla carta. Dagli atti ai fatti. Sono partita dal Sacrario e, grazie alla polizia locale per il tempestivo intervento, abbiamo garantito il decoro e l'ordine del nostro centro storico. Perché, come ripeto, è Viterbo ciò che conta”.