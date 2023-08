E’ iniziato a Viterbo il montaggio della Macchina di Santa Rosa. Le parti che compongono “Gloria”, la creazione di Raffaele Ascenzi, sono arrivate a san Sisto e sono iniziate le operazioni di assemblaggio della macchina che andranno avanti per tutta la giornata. Prima, intorno alle 8,45, il passaggio “di rito” in piazza del Plebiscito dove ad attendere Gloria c’era la sindaca Frontini. Dopo la tradizionale foto di rito, con la famiglia Fiorillo (il costruttore della macchina) la “carovana” ha raggiunto San Sisto. In testa il mezzo che ha trasportato la statua di Santa Rosa. Entro il pomeriggio la Macchina sarà montata con la statua della Santa in cima a vegliare dall’alto la città di Viterbo.