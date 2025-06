Per l’incidente in cui lunedì ha perso la vita Leonardo Cristiani la procura di Viterbo indaga per omicidio colposo.

Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione il 15enne era in sella alla sua moto da cross e procedeva in direzione La Quercia quando il mezzo ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa e le cause del sinistro restano da accertare con precisione. Tra le ipotesi le condizioni del manto stradale ammalorato che potrebbero aver avuto un ruolo nell’incidente.

Il tratto di strada in cui è avvenuto lo schianto mercoledì è stato posto sotto sequestro dopo ulteriori rilievi condotti dalla polizia locale e da alcuni tecnici.