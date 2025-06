Un uomo è rimasto gravemente intossicato in un incendio che si è verificato oggi sulla Cassia nord, all’altezza del kartodromo in direzione Montefiascone.

Il rogo di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio per cause che sono ancora in fase d’accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale del 118 che ha soccorso un uomo di 73 anni. Secondo quanto si è appreso l’uomo sarebbe rimasto gravemente intossicato dai fumi sprigionati dall’incendio. Viste le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Roma.

Presente sul posto anche la squadra volante della polizia che ha provveduto a gestire la viabilità.