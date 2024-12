Poco prima del passaggio di Dies Natalis, in via del Corso è crollata parte dell’intonaco di un balcone. Una persona è rimasta ferita ma non si conoscono le sue condizioni ma non dovrebbe essere grave. Certo è che in breve si è diffusa la notizia e si è temuto il peggio.

Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a ripulire velocemente la strada per consentire il trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Il fatto è accaduto mentre Dies Natalis era in piazza del Plebiscito. La macchina poi è transitata senza problemi.

Per ragioni di sicurezza nei giorni scorsi la sindaca di Viterbo aveva firmato un’ordinanza nella quale,in vista del Trasporto, vietava di sovraccaricare i balconi proprio per impedire episodi come quello che si è verificato ieri sera.