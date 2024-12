In occasione delle festività natalizie si intensificano la presenza e i controlli della polizia sulm territorio.

I numerosi servizi di controllo straordinario del territorio organizzati dalla Questura di Viterbo, anche con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, hanno consentito il monitoraggio sia delle aree all’interno delle mura del centro storico di Viterbo, particolarmente prese d’assalto da turisti e vacanzieri soprattutto nei fine settimana, sia dei quartieri residenziali e periferici della città per prevenire reati predatori e contro la persona.

Nell’ultimo mese sono state controllate complessivamente 1.123 persone e 728 veicoli con la contestazione di 9 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Le verifiche hanno permesso di verificare pure la situazione dei numerosi stranieri soggiornanti sul territorio viterbese.

L’Ufficio immigrazione ha eseguito quindi 16 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui 6 su richiesta del prefetto di Viterbo, 4 con accompagnamento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio, 2 con ordine del questore di Viterbo, 2 disposti dall’autorità giudiziaria e 2 allontanamenti nei confronti di cittadini comunitari.

Molto attiva nell’ultimo mese anche l’attività della polizia stradale di Viterbo finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione viaria sulle principali arterie della provincia viterbese.

In particolare, i quotidiani servizi della specialità hanno permesso di controllare complessivamente 565 persone e 491 veicoli, denunciare una persona in stato di libertà all’autorità giudiziaria, elevare 266 verbali per violazioni al codice della strada con 12 patenti di guida e 4 carte di circolazione ritirate nonché con la decurtazione di 286 punti dalle patenti. Nello specifico le sanzioni amministrative hanno riguardato il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, l’utilizzo degli smartphone durante la guida, il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, le irregolarità relative all’obbligo di assicurazione e revisione dei veicoli, l’uso di pneumatici usurati, il mancato pagamento del pedaggio autostradale, il non rispetto delle normative che regolano il settore dell’autotrasporto.

Le pattuglie sul territorio hanno anche rilevato 29 incidenti stradali, dei quali 8 con feriti, nonché effettuato diversi controlli amministrativi ad esercizi commerciali connessi alla circolazione dei veicoli.

“La presenza della polizia di Stato - fanno sapere dalla questura - sarà ulteriormente rafforzata nelle prossime settimane che coincideranno con le festività di fine anno e un un prevedibile incremento della presenza su strada di persone per turismo, vacanze e festeggiamenti”.