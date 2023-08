Nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Soriano nei Cimini, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentottenne del posto.

I militari della locale Stazione, che da qualche tempo seguivano i movimenti, hanno fermato l'uomo in auto in località Querciarello, trovandolo in possesso di un panetto da circa 85 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, consentendo l'ulteriore rinvenimento di un bilancio di precisione, utilizzato per la pesatura della sostanza illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo sotto posto ai domiciliari.