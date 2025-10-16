La presidente dell'Ail Viterbo, Patrizia Badini, ha incontrato, il 14 ottobre 2025, il direttore generale dell'Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa. Nella riunione è stato confermato che i locali saranno pienamente fruibili entro la fine di novembre, mentre l'inaugurazione ufficiale della struttura è prevista per dicembre. La presidente Badini esprime grande soddisfazione per il traguardo che si sta per raggiungere e sottolinea la rinnovata e proficua collaborazione tra Ail Viterbo e Asl di Viterbo. «L'apertura del nuovo reparto di ematologia rappresenterà un momento storico per il nostro territorio – dichiara Badini –. Una struttura moderna, all'avanguardia, che consentirà ai pazienti di ricevere cure di alto livello senza doversi spostare nei centri di Roma. È un passo avanti fondamentale nel garantire vicinanza, dignità e qualità dell'assistenza ai malati e alle loro famiglie». Il presidente Badini ringrazia poi il direttore generale Bianconi, riconoscendone la disponibilità e la sensibilità istituzionale: «Desidero rivolgergli un sentito ringraziamento, perché si è dimostrato un interlocutore serio, affidabile e attento alle esigenze dei pazienti e dell'associazione. La sua apertura al dialogo e la sua concretezza, con cui ha avviato questo progetto, hanno reso possibile superare i tanti problemi che si sono susseguiti». L'Ail Viterbo continuerà il suo impegno condiviso nel promuovere una sanità pubblica efficiente, umana e di prossimità, a servizio dei pazienti ematologici della Tuscia e dell'area settentrionale della provincia di Roma.