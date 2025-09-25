Un piano per la sicurezza in occasione della prima edizione dell’Half Marathon che si terrà a Viterbo domenica prossima. Per questo si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’eurodeputata Antonella Sberna in collegamento dal Parlamento Europeo, la sindaca Chiara Frontini, i vertici delle forze di polizia e della polizia locale e gli organizzatori della manifestazione.

Il Comitato ha preso atto del rilievo che l’iniziativa riveste per la città, inserendosi nel quadro degli eventi organizzati in occasione della Settimana europea dello sport 2025. Tale importanza ha motivato la convocazione del Comitato, pur in assenza di competenze dirette della Prefettura, trattandosi di una manifestazione competitiva di ambito comunale.

La Half Marathon rappresenta, infatti, un’occasione di prestigio per Viterbo, che si inserisce nel calendario nazionale Fidal e costituisce l’evento culminante di una serie di iniziative promosse dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, con il supporto di Coni, Comune, Provincia di Viterbo e Regione Lazio, nonché il patrocinio di numerosi altri enti pubblici e privati. In tale contesto, la città assume un ruolo centrale nella promozione dei valori europei legati allo sport, alla salute e all’inclusione. È stato tuttavia evidenziato come, sebbene concentrata nelle ore mattutine della giornata festiva, la manifestazione comporterà inevitabili modifiche alla normale fruizione degli spazi urbani, con particolare riferimento alla viabilità nel quadrante sud-est della città.

Il prefetto ha sensibilizzato gli organizzatori e la polizia locale sull’opportunità di adottare misure specifiche che consentano di armonizzare le esigenze connesse al successo della competizione con quelle legate alla vivibilità cittadina.

Dal confronto sono emerse alcune aree di maggiore criticità, tra cui il passaggio del percorso nella zona industriale del Poggino, in corrispondenza di poli commerciali ad alta frequentazione come il centro “Leclerc” e via Garbini, nonché nei quartieri La Quercia e Santa Barbara, dove le chiusure potrebbero interferire con le celebrazioni liturgiche domenicali. Particolare attenzione è stata inoltre riservata al quartiere Villanova, la cui conformazione urbanistica lo rende più vulnerabile a difficoltà di accesso e deflusso durante la manifestazione.

Il comandante della polizia locale ha riferito che la modifica più importante riguarderà il traffico sulla Cassia, che sarà deviato sulla Tuscanese e sulla statale 675 per consentire l’accesso alla città dall’uscita Faul-Terme. Il traffico in uscita, invece, sarà indirizzato verso la Circonvallazione Almirante, così da agevolare il deflusso veicolare e ridurre l’impatto sulle zone interessate dal percorso della gara.

Il prefetto ha sottolineato come la presenza capillare della polizia locale e dei volontari, unitamente a una campagna informativa efficace rivolta alla cittadinanza, rappresenti la chiave per prevenire disagi e garantire il regolare svolgimento dell’evento.