Un tempestivo intervento da parte della polizia locale ha consentito di evitare gravi conseguenze quando, domenica scorsa, un cittadino straniero ha iniziato a percorrere contromano a bordo della propria vettura Corso Italia.

Al controllo dei documenti, gli agenti hanno accertato che il conducente era privo di qualsiasi patente, sia italiana che straniera. Dal controllo è emerso che l’uomo non era nuovo a queste violazioni, infatti risultava essere già stato fermato e sanzionato per gli stessi motivi da altre forze di polizia nei due anni precedenti.

In questi casi scatta la sanzione penale ed infatti gli agenti lo hanno subito denunciato all’autorità giudiziaria per reiterazione di guida senza patente ed hanno effettuato il sequestro dell’autovettura.

La settimana scorsa, nel corso di un servizio di controllo a San Faustino, gli agenti della polizia locale avevano fermato uno straniero che stava contravvenendo all’ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche, in orario non consentito.

L’uomo, privo di documenti e presente irregolarmente in Italia, è stato raggiunto da un decreto di espulsione.

«Garantire la sicurezza ovunque, in particolare nel centro storico, è una delle priorità principali della nostra amministrazione - dice la sindaca Chiara Frontini - stiamo lavorando per rimodulare anche l’attività della polizia locale in funzione di questo obiettivo, favorendo ad esempio la presenza di pattuglie appiedate nelle zone del centro che richiedono maggiore attenzione».