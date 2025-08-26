Un centauro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla Cimina. Nello scontro sono rimaste coinvolte una moto, un camion e un’auto. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 4. Secondo una prima ricostruzione la moto in fase di sorpasso del camion, che procedeva da Viterbo verso i monti Cimini, avrebbe perso il controllo, per cause ancora in corso d’accertamento, finendo sotto un’auto che procedeva dalla direzione opposta.

In sella alla moto c’era una coppia. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Pesanti le ripercussioni sul traffico che è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.