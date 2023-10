Furto questa notte in una gioielleria in via Saffi dove i ladri hanno rubato un orologio.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, uno o più persone, hanno spaccato una vetrinetta blindata esterna al negozio con un sampietrino, ritrovato ieri mattina davanti al negozio e hanno portato via un orologio del valore di circa 500 euro.

Ad accorgersi del colpo questa mattina i titolari alla riapertura dell’esercizio che hanno dato l’allarme.

Sul posto è giunta la polizia per i rilievi del caso e ha avviato le indagini.

Al momento non si sa quante persone abbiano messo a segno il colpo o se si sia trattato del furto di un ladro in solitaria.

La visione delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio e delle altre installate nella zona potrebbero aver ripreso la scena, potrebbero essere d’aiuto agli investigatori per ricostruire la dinamica del fatto e identificare gli autori.