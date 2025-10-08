Paura questa mattina sulla Cassia Sud all'altezza del Ponte dell'Elce. Per causa che sono ancora in corso d'accertamento, un furgone con a bordo due operai ha preso fuoco.

In pochi minuti e fiamme hanno avvolto completamente il mezzo.

I due operai sono riusciti a mettersi in salvo ea dare l'allarme. La scena si è consumata davanti agli occhi di diversi automobilisti in transito nella zona. Tra loro l'ex sindaco, Giovanni Arena, ha che filmato e postato la scena sui social.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.