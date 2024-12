Evade dai domiciliari e si rende irreperibile ma viene sorpreso a prendere un caffè al bar. E’ accaduto ieri mattina quando il personale della squadra volante della questura, libero dal servizio, ha riconosciuto all’interno di un bar del centro un giovane marocchino che lo scorso 1° gennaio si era allontanato dagli arresti domiciliari, misura alla quale era stato posto in attesa del giudizio direttissimo dopo una rapina impropria. Lo stesso era già stato riconosciuto quale autore di altri scippi verificatisi a Viterbo nei giorni scorsi. Il tribunale di Viterbo aveva emesso nei confronti del 21enne straniero la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo, domiciliato a Viterbo, si era reso irreperibile andando a dimorare in un paese della provincia ma, noncurante della sua posizione giuridica, ha continuato a frequentare il capoluogo.

La sua libertà però è finita quando i poliziotti lo hanno individuato a bere un caffè e lo hanno arrestato.