VITERBO – Un equipaggio della Croce Rossa, in servizio di emergenza-urgenza sanitaria, è stato aggredito oggi pomeriggio. E’ accaduto lungo la Tuscanese.

Pare che mentre il personale stava assistendo in ambulanza una persona, questa abbia dato in escandescenze scagliandosi contro i presenti.

«Sempre più spesso il personale sanitario, anche nella nostra Provincia, è oggetto di aggressioni ingiustificate che mettono in discussione i principi di neutralità e non aggressione che da sempre sono pilastri fondamentali del soccorso pubblico e del diritto umanitario – dice il presidente del comitato provinciale di Viterbo, Marco Sbocchia - La Cri monitora da anni questo odioso fenomeno grazie ad un osservatorio nazionale e con la promozione della campagna Non sono un bersaglio. La Croce rossa di Viterbo è vicina al personale aggredito il quale, sono sicuro, tornerà presto in servizio mettendosi nuovamente a disposizione della collettività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA