Ancora furti a Viterbo. Questa volta a essere prese di mira sono state due villette in località Pian del Noce a Bagnaia. I colpi sarebbero stati eseguiti da tre ladri incappucciati e con zaini in spalla che sarebbero stati visti allontanarsi. Il primo furto è stato scoperto sabato scorso quando i proprietari della casa, che non è abitata stabilmente, si sono accorti dell’effrazione. Il colpo risalirebbe però a qualche giorno prima. Il secondo furto è avvenuto lunedì intorno alle 19,30. I ladri, fortunatamente, non avrebbero riusciti a rubare nulla di valore ma avrebbero comunque causato danni per forzare l’ingresso. Sul furti, per i quali sono state sporte le relative denunce, sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a risalire agli autori. Intanto cresce la preoccupazione dei residenti.