Una donna è stata arrestata a Viterbo per associazione mafiosa. Lo scorso 20 giugno, infatti, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d’appello di Napoli a seguito di una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso.

L’intervento ha riguardato una 69enne, originaria di Giugliano in Campania, già agli arresti domiciliari nel capoluogo, alla quale i carabinieri della locale Stazione hanno notificato il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria di Napoli ha disposto l’esecuzione della pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Latina.