La Procura di Viterbo ha dissequestrato la palazzina della facoltà d'Agraria dell'Unitus, interessata lo scorso 4 giugno da un rogo che ha distrutto parte della struttura.

Il pm, Paola Conti, titolare dell'inchiesta, venerdì mattina ha disposto la rimozione dei sigilli dal blocco B che ospitava gli uffici della segreteria ei laboratori.

Se l'immobile torna nella libera disponibilità dell'Ateneo, restano invece sotto sequestro gli altri materiali finiti al centro dell'inchiesta come i quattro estintori trovati sul tetto da cui si ipotizza si sia sviluppato il rogo.

Nel frattempo proseguono le indagini della squadra mobile. L'ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla procura è di incendio colposo e non risulta, al momento, iscritta nel registro degli indagati.

Con tutta probabilità si assisterà all'esito della perizia affidata all'ingegner Rodolfo Fugger, che non è stata ancora depositata, che dovrà chiarire le cause dell'incendio e la dinamica che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme.

Sotto la lente di perito e investigatori ci sono, in particolare, la bombola del gas trovata bruciata, la tenda ombreggiante che avrebbe potuto innescare il fuoco e il crollo di un lucernario in plexiglass che ha trasformato il vano scala in un effetto camino.

Negli accertamenti sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco, l'Asl e l'ispettorato del lavoro, chiamati a controllare la sicurezza del cantiere e la regolarità delle misure adottate.

L'incendio, come è noto, si è sviluppato nel corso dei lavori di riqualificazione della struttura provocando danni che sono stati stimati tra i 10 ei 15 milioni di euro considerati. Danni che, al di là dell'immobile, sono stati ingenti anche per quanto riguarda il patrimonio di ricerche e documenti custodito nella facoltà.

Nel frattempo l'attività della facoltà non si è fermata.