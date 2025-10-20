Si è spento all’età di 86 anni lo storico fotografo viterbese Alberto Mecarini. Stimato per la sue gentilezza e sensibilità, aveva fondato il suo laboratorio fotografico in via Saffi alla fine

degli anni Sessanta. Un laboratorio che negli anni è stato frequentato da professionisti, studenti e appassionati, tutti attratti dalla sua grande competenza tecnica, dalla passione immensa per la fotografia e da una rara sensibilità artistica.

Con la sua scomparsa, la città perde non solo un grande professionista, ma anche un testimone che ha saputo raccontare il territorio e le persone con sguardo profondo e autentico.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in città dove era molto conosciuto e stimato.

Lascia la moglie Maria Grazia, i figli Paolo e Laura. I funerali si svolgeranno oggi nella chiesa del Murialdo.