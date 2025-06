Doveva scontare una condanna ma risultava senza fissa dimora. L’uomo è stato riconosciuto a San Faustino e portato in carcere.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viterbo domenica scorsa hanno notificato a un 45enne di origine nordafricana, il provvedimento di carcerazione con cui la Procura di Viterbo ha disposto l’esecuzione della pena di mesi 3 e giorni 28 di reclusione. La vicenda risale all’anno 2021 quando il cittadino straniero venne arrestato in flagranza di reato per possesso di circa 6,5 grammi di cocaina, nascosti nel telaio di una caldaia di un’abitazione del centro storico, nonché di strumenti e materiali ritenuti utili per il taglio, la pesatura e il confezionamento della sostanza illecita.

L'uomo, che da tempo risiedeva nella Tuscia ma risultava privo di una fissa dimora, era inizialmente risultato irreperibile, rendendo difficile la sua localizzazione. Tuttavia, i carabinieri lo hanno riconosciuto durante un pattugliamento in piazza San Faustino e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto presso la casa circondariale "Nicandro Izzo".