Locali del centro vietati per sei mesi al presunto aggressore di ferragosto. L’uomo si è reso protagonista della rissa avvenuta lo scorso 15 agosto in centro.

Il questore di Viterbo, infatti, ha adottato, su segnalazione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la misura di prevenzione del daspo “Willy” nei confronti del ventenne pregiudicato di nazionalità dominicana che, nella serata di ferragosto, si è reso responsabile di un grave episodio presso il chiosco bar ubicato in Largo Benedetto Croce. In particolare il ragazzo, seduto ai tavoli per consumare una bevanda insieme al fratello, avrebbe aggredito con una bottiglia di birra in vetro due giovani che stavano importunando il suo germano.

Nella circostanza ha rotto sulla testa di una delle due vittime la bottiglia che aveva in mano, mentre con il collo del recipiente rotto ha colpito alla schiena l’altro, provocandogli lesioni giudicate guaribili con 15 giorni di prognosi. Il provvedimento, emesso a seguito di una scrupolosa istruttoria curata dal personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Viterbo, al fine di evitare il ripetersi in futuro di analoghi episodi ha interdetto all’uomo, denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate, l’accesso e lo stazionamento ai locali pubblici ed esercizi analoghi ubicati nel comune di Viterbo per un periodo di sei mesi.