CIVITAVECCHIA – È stata inaugurata presso la sede della Lega Navale Italiana di Civitavecchia, la nuova statua di Santa Fermina, patrona della città e protettrice dei naviganti.

L’opera, realizzata dalla prestigiosa Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, rappresenta un segno tangibile di devozione e identità cittadina, fortemente voluto dal Comitato festeggiamenti e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

«Un monumento che benedice tutta la gente di mare» ha dichiarato Stefano Fantozzi, presidente del Comitato. Grande emozione anche da parte di Dario Iacoponi, presidente della Lega Navale: «Santa Fermina ce l’abbiamo nel cuore. Vogliamo che qui si respiri il legame con la tradizione cittadina». Durante la cerimonia, il sindaco Marco Piendibene ha ricordato come già lo scorso anno, alla Buca di Nerone, un altro segno di devozione fosse stato posato all’estremo nord della città: «Tutte le genti di mare hanno bisogno dello sguardo benevolo di Santa Fermina», ha detto, sottolineando come la giornata sia stata anche l’occasione per ricordare la figura di Papa Francesco, scomparso pochi giorni fa, con l’esecuzione di un tango argentino a lui dedicato da parte della Banda Puccini.

Molto toccante l’intervento di Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, che ha raccontato il personale legame con Santa Fermina: «Ogni anno le affidavo mio marito, grande amante del mare. È con grande gioia che oggi inauguriamo questa statua che sarà un presidio di protezione per tutti». L’ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale LNI, ha ringraziato i promotori per aver scelto la sede della Lega Navale come luogo per collocare il simbolo della santa, mentre il vescovo Gianrico Ruzza ha voluto collegare la cerimonia al recente lutto per Papa Francesco: «La pace si costruisce sulle piccole cose, evitiamo calunnie e polemiche: Santa Fermina ci aiuti a scegliere la via della pace, come ci ha insegnato il Papa».

La nuova statua si inserisce così nel cuore pulsante della città e diventa un ulteriore riferimento per chi vive il mare come elemento di lavoro, passione e fede.

