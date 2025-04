CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a vivere oggi una giornata particolarmente sentita: la celebrazione della sua Santa Patrona, Santa Fermina. Un appuntamento che, come da tradizione, unirà fede, cultura e memoria collettiva, seppure quest'anno in un clima di maggiore raccoglimento a causa del recente lutto per la scomparsa di Papa Francesco.

L’amministrazione comunale si aspetta la partecipazione di 10mila persone da Civitavecchia e dintorni e, con un’ordinanza, ha attivato il Centro operativo comunale a coordinare la manifestazione e le varie associazione di assistenza alla popolazione come Protezione civile e Croce rossa italiana.

Il programma religioso inizierà alle 8.15 con la Santa Messa presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza presso la Cappella Stella Maris a Calata Laurenti, seguirà alle 10.15 l'incontro tra i sindaci di Civitavecchia e Amelia per rinnovare il tradizionale gemellaggio, accompagnato dal corteo storico, dall’esibizione degli sbandieratori e dall'offerta del cero votivo. Alle 11, poi, il solenne pontificale nella Cattedrale di Civitavecchia presieduto da monsignor Nazzareno Marconi, concelebrato da monsignor Francesco Soddu e da monsignor Ruzza.

Nel pomeriggio, alle 17.15, si terrà la solenne processione delle Reliquie e della Statua della Santa con la tradizionale benedizione del mare. La processione sarà arricchita dal corteo storico, organizzato dalla Pro Loco, che quest'anno sarà ancora più suggestivo: 52 figuranti in costumi d’epoca ricostruiti fedelmente, grazie anche al contributo della Fondazione Cariciv che ha permesso la realizzazione di quattro nuovi abiti storici e l’arricchimento di quelli esistenti. Sarà il corteo più bello degli ultimi anni, nel solco di una tradizione che affonda le radici nel 1647.

Per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni, sono previste modifiche alla viabilità cittadina: dalle 6 del mattino saranno vietate la sosta e la circolazione in numerose strade centrali, con interdizioni e deviazioni che interesseranno anche il trasporto pubblico urbano, secondo le modalità comunicate da Csp e Cotral. I civitavecchiesi sono pronti a stringersi ancora una volta attorno alla loro patrona, testimoniando una devozione che attraversa i secoli.

