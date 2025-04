CIVITAVECCHIA – Con la messa celebrata alle 8.30 dal vescovo Gianrico Ruzza all’interno della cappella della Stella Maris e della Pastorale dei marittimi, al porto storico, si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti in onore di Santa Fermina, patrona di Civitavecchia e protettrice dei naviganti.

«Oggi ci ritroviamo uniti nello scegliere Gesù, nel rinnovare la nostra scelta di fede sull'esempio di Santa Fermina e di papa Francesco – ha detto il presule nella sua omelia – seguiamo Gesù con grande coraggio, come ha fatto Fermina, affrontando i poteri del mondo». E poi il pensiero al mare, che possa aprire sempre varchi di speranza e solidarietà, e ai naviganti e la gente di mare, per le difficili condizioni in cui lavorano e vivono.

L’APPUNTAMENTO IN CATTEDRALE – Cittadini e turisti hanno poi assistito all’esibizione degli sbandieratori di Amelia e al corteo storico dei rioni del comune umbro che condivide, con Civitavecchia, la santa patrona. Sul sagrato della Cattedrale l’incontro dei Sindaci di Civitavecchia e Amelia proprio per rinnovare il gemellaggio delle due città e offerta del cero votivo. A seguire la solenne Messa Pontificale presieduta da monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino e concelebrata da monsignor Francesco Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia e monsignor Gianrico Ruzza.

LA FIERA ALLA MARINA – A piazza della Vita e alla Marina le bancarelle rimarranno fino a questa sera, tra food, abbigliamento e oggettistica varia. Già da questa mattina in tanti si sono riversati sul lungomare per una passeggiata tra le fila di bancarelle.

LA PROCESSIONE – La seconda parte dei festeggiamenti è prevista per questo pomeriggio, con la solenne processione delle Reliquie e della Statua della Santa, con la benedizione del mare. Alle 16.15 il raduno a piazza Vittorio Emanuele di tutti i partecipanti alla processione, alle 17 il Vescovo guiderà la preghiera comunitaria dal sagrato della Cattedrale, dopo l’uscita della Santa e infine alle 17.15 la partenza del corteo. Questo il percorso:

Piazza Vittorio Emanuela, corso Marconi, piazza Calamatta, via XVI Settembre, via Antonio da Sangallo, via Leonardo, via Risorgimento, corso Centocelle, largo Plebiscito fino al porto, per la tradizionale benedizione al mare. Da qui, una volta conclusa la cerimonia, la processione tornerà in Cattedrale passando da largo Cavour e piazza Vittorio Emanuele.