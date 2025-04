CIVITAVECCHIA – Ha appassionato ed emozionato. Ha creato suggestioni e lasciato entusiasta il pubblico, numeroso, presente sulla terrazza della Darsena Romana. Davanti il mare, quello di cui Santa Fermina è protettrice. È stato un successo "Ferma. Fermina raccontata dalle Capinere", il cineconcerto andato in scena ieri sera al porto, fortemente voluto dal Comitato Santa Fermina e dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, su spinta del vescovo Gianrico Ruzza.

Un racconto in musica della storia di Santa Fermina e della sua vita raccontata attraverso i documenti storici e le musiche di Vivaldi a Piazzolla, Morricone, Puccini, Bach, Dalla e altri. Un viaggio sensoriale tra la storia della Santa patrona e la gente di mare. Un’esperienza inedita, capace di intrecciare fede, musica e narrazione per riscoprire la figura della patrona della città. Applausi per Maria Letizia Beneduce e Margherita Dispensa ai violini, Eva Petrignani al violoncello, Fabiola Battaglini alla fisarmonica e la soprano Sara Cresta accompagnate, eccezionalmente, dalla voce narrante di Francesco Pio Petrignani.